До Києва з візитом прибула парламентська делегація Чехії

Парламентська делегація Чехії прибула до Києва у суботу, 25 листопада. Зокрема, приїхали спікер Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова-Адамова та голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK.

"Ми повинні постачати більше зброї, і я обіцяю вам, що ми продовжуватимемо це робити", - сказала Пекарова-Адамова, виступаючи перед українськими парламентаріями.

За її словами, Росія сьогодні, як і 90 років тому, намагається не лише знищити українців, а й зламати дух демократичних країн у затяжній війні, що їй не зійде.

"Ви - герої, ви - люди, які борються не лише за себе, а й за інших", - сказав Вистрчіл.

Допомога Україні від Чехії

Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни із РФ.

У Міноборони Чехії наприкінці вересня заявили, що Прага передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Йдеться про модель - CZ BREN 2.

У середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Додамо, що цими днями Сенат Чехії продовжив дію мандата на військову підготовку українських солдатів до кінця 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.