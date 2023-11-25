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До Києва з візитом прибула парламентська делегація Чехії

Субота 25 листопада 2023 17:23
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До Києва з візитом прибула парламентська делегація Чехії Фото: речник Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова-Адамова (twitter.com/market_a)
Автор: Валерія Поліщук

Парламентська делегація Чехії прибула до Києва у суботу, 25 листопада. Зокрема, приїхали спікер Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова-Адамова та голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK.

"Ми повинні постачати більше зброї, і я обіцяю вам, що ми продовжуватимемо це робити", - сказала Пекарова-Адамова, виступаючи перед українськими парламентаріями.

За її словами, Росія сьогодні, як і 90 років тому, намагається не лише знищити українців, а й зламати дух демократичних країн у затяжній війні, що їй не зійде.

"Ви - герої, ви - люди, які борються не лише за себе, а й за інших", - сказав Вистрчіл.

Допомога Україні від Чехії

Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни із РФ.

У Міноборони Чехії наприкінці вересня заявили, що Прага передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Йдеться про модель - CZ BREN 2.

У середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Додамо, що цими днями Сенат Чехії продовжив дію мандата на військову підготовку українських солдатів до кінця 2024 року.

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