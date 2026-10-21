З Києва до Трускавця без пересадок: УЗ змінює маршрут одного з поїздів

Коли відбудеться перший рейс

Перший поїзд за оновленим маршрутом вирушить 23 жовтня. Квитки вже є у продажу.

Інтерсіті+ курсуватиме щодня, крім вівторка та середи. У компанії пояснили, що продовження маршруту має створити більше можливостей для родинних подорожей і поїздок дитячих груп під час осінніх канікул.

Розклад поїзда

Поїзд відправлятиметься зі станції Дарниця о 05:50, а зі станції Київ-Пасажирський - о 06:15. До Трускавця він прибуватиме о 13:45.

У зворотному напрямку відправлення з Трускавця заплановане на 14:30, а прибуття до Києва - на 22:28.

На маршруті передбачені зупинки в Дубно, на станції Підзамче, у Львові та Дрогобичі.