UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

З Києва до Трускавця без пересадок: УЗ змінює маршрут одного з поїздів

16:39 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Поїзд Інтерсіті+ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" змінює маршрут поїзда Інтерсіті+ №743 Дарниця-Львів. Напередодні осінніх канікул він курсуватиме далі - до Трускавця через Дрогобич.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Коли відбудеться перший рейс

Перший поїзд за оновленим маршрутом вирушить 23 жовтня. Квитки вже є у продажу.

Інтерсіті+ курсуватиме щодня, крім вівторка та середи. У компанії пояснили, що продовження маршруту має створити більше можливостей для родинних подорожей і поїздок дитячих груп під час осінніх канікул.

Розклад поїзда

Поїзд відправлятиметься зі станції Дарниця о 05:50, а зі станції Київ-Пасажирський - о 06:15. До Трускавця він прибуватиме о 13:45.

У зворотному напрямку відправлення з Трускавця заплановане на 14:30, а прибуття до Києва - на 22:28.

На маршруті передбачені зупинки в Дубно, на станції Підзамче, у Львові та Дрогобичі.

Нагадаємо, з 20 жовтня "Укрзалізниця" скасувала поїзди №79/80 Дніпро - Львів і №31/32 Запоріжжя - Перемишль через погіршення безпекової ситуації та зниження пасажиропотоку. Для пасажирів передбачили альтернативні рейси до Львова, а також маршрути з пересадкою у Львові або Києві.

Також "Укрзалізниця" змінила схему сполучення із Сумами через погіршення безпекової ситуації: частину поїздів скасували, а замість них запустили щоденний комбінований маршрут із пересадкою на автобус у Конотопі. Вартість автобусного проїзду вже включена в єдиний квиток.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкрзалізницяПоїзди