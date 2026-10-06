"Укрзалізниця" скасовує низку поїздів з 20 жовтня: які є альтернативи

Фото: УЗ скасовує кілька поїздів з Дніпра та Запоріжжя (колаж РБК-Україна)

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"Укрзалізниця" анонсувала скасування кількох поїздів у західному напрямку з 20 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Threads.

Як зазначається, курсування поїздів припиняється у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, що призвело до значного зниження пасажиропотоку. Зокрема, скасовують такі рейси: № 79/80 "Січеслав" сполученням Дніпро - Львів; № 31/32 сполученням Запоріжжя - Перемишль. Альтернативні маршрути для пасажирів Для скасованого поїзда № 79/80 "Січеслав" доступна низка альтернативних рейсів до Львова: № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128. Для пасажирів маршруту № 31/32 Запоріжжя - Перемишль є можливість спланувати поїздку з пересадкою у Львові або Києві. Фото: УЗ анонсувала скасування поїздів (скріншот)