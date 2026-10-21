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З Києва до Трускавця без пересадок: УЗ змінює маршрут одного з поїздів

16:39 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
З Києва до Трускавця без пересадок: УЗ змінює маршрут одного з поїздів Фото: Поїзд Інтерсіті+ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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"Укрзалізниця" змінює маршрут поїзда Інтерсіті+ №743 Дарниця-Львів. Напередодні осінніх канікул він курсуватиме далі - до Трускавця через Дрогобич.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Коли відбудеться перший рейс

Перший поїзд за оновленим маршрутом вирушить 23 жовтня. Квитки вже є у продажу.

Інтерсіті+ курсуватиме щодня, крім вівторка та середи. У компанії пояснили, що продовження маршруту має створити більше можливостей для родинних подорожей і поїздок дитячих груп під час осінніх канікул.

Розклад поїзда

Поїзд відправлятиметься зі станції Дарниця о 05:50, а зі станції Київ-Пасажирський - о 06:15. До Трускавця він прибуватиме о 13:45.

У зворотному напрямку відправлення з Трускавця заплановане на 14:30, а прибуття до Києва - на 22:28.

На маршруті передбачені зупинки в Дубно, на станції Підзамче, у Львові та Дрогобичі.

Нагадаємо, з 20 жовтня "Укрзалізниця" скасувала поїзди №79/80 Дніпро - Львів і №31/32 Запоріжжя - Перемишль через погіршення безпекової ситуації та зниження пасажиропотоку. Для пасажирів передбачили альтернативні рейси до Львова, а також маршрути з пересадкою у Львові або Києві.

Також "Укрзалізниця" змінила схему сполучення із Сумами через погіршення безпекової ситуації: частину поїздів скасували, а замість них запустили щоденний комбінований маршрут із пересадкою на автобус у Конотопі. Вартість автобусного проїзду вже включена в єдиний квиток.

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