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Из Киева в Трускавец без пересадок: УЗ меняет маршрут одного из поездов

16:39 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Из Киева в Трускавец без пересадок: УЗ меняет маршрут одного из поездов Фото: Поезд Интерсити+ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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"Укрзализныця" меняет маршрут поезда Интерсити+ №743 Дарница-Львов. В преддверии осенних каникул он будет курсировать дальше - в Трускавец через Дрогобыч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Когда состоится первый рейс

Первый поезд по обновленному маршруту отправится 23 октября. Билеты уже есть в продаже.

Интерсити+ будет курсировать каждый день, кроме вторника и среды. В компании объяснили, что продление маршрута должно создать больше возможностей для семейных путешествий и поездок детских групп во время осенних каникул.

Расписание поезда

Поезд будет отправляться со станции Дарница в 05:50, а со станции Киев-Пассажирский - в 06:15 . В Трускавец он будет прибывать в 13:45.

В обратном направлении отправление из Трускавца запланировано на 14:30, а прибытие в Киев - на 22:28.

На маршруте предусмотрены остановки в Дубно, на станции Пидзамче, во Львове и Дрогобыче.

Напомним, с 20 октября "Укрзализныця" отменила поезда №79/80 Днепр - Львов и №31/32 Запорожье - Перемышль из-за ухудшения ситуации с безопасностью и снижения пассажиропотока. Для пассажиров предусмотрели альтернативные рейсы во Львов, а также маршруты с пересадкой во Львове или Киеве.

Также "Укрзализныця" изменила схему сообщения с Сумами из-за ухудшения ситуации с безопасностью: часть поездов отменили, а вместо них запустили ежедневный комбинированный маршрут с пересадкой на автобус в Конотопе. Стоимость автобусного проезда уже включена в единый билет.

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