Из Киева в Трускавец без пересадок: УЗ меняет маршрут одного из поездов

"Укрзализныця" меняет маршрут поезда Интерсити+ №743 Дарница-Львов. В преддверии осенних каникул он будет курсировать дальше - в Трускавец через Дрогобыч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Когда состоится первый рейс

Первый поезд по обновленному маршруту отправится 23 октября. Билеты уже есть в продаже.

Интерсити+ будет курсировать каждый день, кроме вторника и среды. В компании объяснили, что продление маршрута должно создать больше возможностей для семейных путешествий и поездок детских групп во время осенних каникул.

Расписание поезда

Поезд будет отправляться со станции Дарница в 05:50, а со станции Киев-Пассажирский - в 06:15 . В Трускавец он будет прибывать в 13:45.

В обратном направлении отправление из Трускавца запланировано на 14:30, а прибытие в Киев - на 22:28.

На маршруте предусмотрены остановки в Дубно, на станции Пидзамче, во Львове и Дрогобыче.