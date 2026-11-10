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Для Києва та обласних центрів опрацьовують логістичні альтернативи

13:27 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Для Києва та обласних центрів опрацьовують логістичні альтернативи Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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В Україні готують логістичні альтернативи для Києва та низки обласних центрів на тлі ситуації в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що заслухав доповідь прем’єра Сергія Корецького щодо ситуації в енергетиці, ліквідації наслідків російських ударів та комунікації з Єврокомісією заради нових рішень на підтримку України.

"Прем’єр-міністр разом із міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським, секретарем РНБО Ігорем Клименком опрацьовують необхідні логістичні альтернативи для Києва та визначених обласних центрів", - зазначив президент.

Зеленський також подякував Нацполіції , ДСНС та всім залученим структурам за реалізацію рішень, які були ухвалені на підтримку українських міст і громад.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російські окупанти ударами по мостах та енергетичній інфраструктурі намагаються розділити Україну по Дніпру та ускладнити життя українцям.

Зазначимо, у ніч проти 10 листопада та вранці російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок ударів пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура, що призвело до знеструмлень у шести областях.

Крім того, 9 листопада росіяни завдали удару по Одесі, влучивши в об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення.

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