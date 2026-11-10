Для Киева и областных центров прорабатывают логистические альтернативы
В Украине готовят логистические альтернативы для Киева и ряда областных центров на фоне ситуации в энергетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что заслушал доклад премьера Сергея Корецкого по поводу ситуации в энергетике, ликвидации последствий российских ударов и коммуникации с Еврокомиссией ради новых решений в поддержку Украины.
"Премьер-министр вместе с министром внутренних дел Иваном Выговским, секретарем СНБО Игорем Клименко прорабатывают необходимые логистические альтернативы для Киева и определенных областных центров", - отметил президент.
Зеленский также поблагодарил Нацполицию, ГСЧС и все привлеченные структуры за реализацию решений, которые были приняты в поддержку украинских городов и громад.
Напомним, Зеленский заявил, что российские оккупанты ударами по мостам и энергетической инфраструктуре пытаются разделить Украину по Днепру и усложнить жизнь украинцам.
Отметим, в ночь на 10 ноября и утром российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ударов повреждения получила энергетическая инфраструктура, что привело к обесточениям в шести областях.
Кроме того, 9 ноября россияне нанесли удар по Одессе, попав в объект инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, еще один человек получил ранения.