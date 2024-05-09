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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) й загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 14:22, повітряну тривогу оголосили у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Житомирській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області; 
  • Херсонській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Полтавській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Сумській області; 
  • Харківській області; 
  • Донецькій області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина тривоги 

О 14:02 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а також про ризик застосування  авіаційних засобів ураження. 

Вже о 14:13 стало відомо про пуски КАБів на Сумській область. 

Зокрема о 14:23 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння  з північно-східного напрямку.

Обстріли України у ніч на 9 травня 

 У ніч на 9 травня російські терористи вкотре атакували територію України. Цього разу ворог запустив 20 одиниць ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда - Крим.

До захисту неба були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони знищено 17 ударних дронів в Одеській області. 

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