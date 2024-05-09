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Нічна атака "Шахедів": Олещук розповів про результати роботи ППО

Четвер 09 травня 2024 06:37
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Нічна атака "Шахедів": Олещук розповів про результати роботи ППО Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники для чергової повітряної атаки по Україні цієї ночі застосували два десятки дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони були ліквідовані 17 із них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Уточнюється, що противник у ніч проти 9 травня запускав 20 ударних безпілотників із мису Чауда (окупований Крим).

Бойова робота із відбиття ворожої атаки тривала на території Одеської області.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині", - зазначив генерал.

Нічна атака &quot;Шахедів&quot;: Олещук розповів про результати роботи ППО

Атака "Шахедів" вночі 9 травня

Раніше повідомлялося, що війська РФ після опівночі запустили групу ударних безпілотників у бік Одеської області. В командуванні Повітряних сил казали про загрозу ворожих атак, зокрема, для жителів Білгород-Дністровського району, а також Чорноморська та Одеси.

В мережі повідомляли про роботу ППО в області. Пізніше військові поінформували, що група "Шахедів" також рухалася через Херсонську область в напрямку Миколаївської області. Додамо, відбій загрози щодо безпілотників було оголошено о 02:52.

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