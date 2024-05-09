В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) и угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 14:22 воздушную тревогу объявили в:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
В 14:02 Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях, а также о риске применения авиационных средств поражения.
Уже в 14:13 стало известно о пусках КАБов на Сумской область.
В частности в 14:23 предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
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