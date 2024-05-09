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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Четвер 09 травня 2024 14:30
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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) й загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 14:22, повітряну тривогу оголосили у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Полтавській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина тривоги

О 14:02 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а також про ризик застосування авіаційних засобів ураження.

Вже о 14:13 стало відомо про пуски КАБів на Сумській область.

Зокрема о 14:23 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Обстріли України у ніч на 9 травня

У ніч на 9 травня російські терористи вкотре атакували територію України. Цього разу ворог запустив 20 одиниць ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда - Крим.

До захисту неба були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони знищено 17 ударних дронів в Одеській області.

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