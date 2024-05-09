У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина
В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) й загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 14:22, повітряну тривогу оголосили у:
- Києві;
- Київській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Полтавській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Донецькій області.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Причина тривоги
О 14:02 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а також про ризик застосування авіаційних засобів ураження.
Вже о 14:13 стало відомо про пуски КАБів на Сумській область.
Зокрема о 14:23 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Обстріли України у ніч на 9 травня
У ніч на 9 травня російські терористи вкотре атакували територію України. Цього разу ворог запустив 20 одиниць ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда - Крим.
До захисту неба були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони знищено 17 ударних дронів в Одеській області.
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