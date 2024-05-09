У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) й загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 14:22, повітряну тривогу оголосили у:

Києві;

Київській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Полтавській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області;

Донецькій області.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина тривоги

О 14:02 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а також про ризик застосування авіаційних засобів ураження.

Вже о 14:13 стало відомо про пуски КАБів на Сумській область.

Зокрема о 14:23 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Обстріли України у ніч на 9 травня

У ніч на 9 травня російські терористи вкотре атакували територію України. Цього разу ворог запустив 20 одиниць ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда - Крим.

До захисту неба були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони знищено 17 ударних дронів в Одеській області.