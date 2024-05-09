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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

Четверг 09 мая 2024 14:30
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) и угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:22 воздушную тревогу объявили в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Полтавской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкая область.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина тревоги

В 14:02 Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях, а также о риске применения авиационных средств поражения.

Уже в 14:13 стало известно о пусках КАБов на Сумской область.

В частности в 14:23 предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Обстрелы Украины в ночь на 9 мая

В ночь на 9 мая российские террористы в очередной раз атаковали территорию Украины. На этот раз враг запустил 20 единиц ударных БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда - Крым.

К защите неба были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны уничтожено 17 ударных дронов в Одесской области.

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