UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До Києва прийшло "бабине літо". Кліматологи розповіли, як довго воно триватиме

Фото: "бабине літо" в Києві триватиме принаймні декілька днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 6 жовтня в Києві встановився антициклонічний характер погоди, який за прогнозами синоптиків триватиме в наступні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначили обсерваторії, середньодобова температура повітря у четвер перевищила 11,5 градусів тепла.

"Бабине літо" триватиме до переходу цього показника через 11,5 градусів у бік зниження, повідомили кліматологи.

Як повідомляло РБК-Україна, тривалі періоди сухої та теплої погоди восени називаються "бабиним літом". Зазвичай вони спостерігаються у жовтні-листопаді. Про "бабине літо" можна говорити, якщо антициклон стоятиме упродовж приблизно п’яти днів та температура підніметься до 15-20 градусів вдень.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря вересня 2022 року у Києві становила 12,7 градусів тепла. Це нижче за кліматичну норму на 2,2 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні