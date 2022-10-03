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Холодна осінь: кліматологи підбили підсумки вересня в Києві

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Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 10:38
Холодна осінь: кліматологи підбили підсумки вересня в Києві Фото: вересень у Києві був холодніший за норму на 2 градуси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря вересня 2022 року у Києві становила 12,7 градусів тепла. Це нижче за кліматичну норму на 2,2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначили в обсерваторії, метеорологічна осінь у столиці розпочалась другого числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче 15,0 градусів тепла.

Найтеплішим днем було 1 вересня, коли максимальна температура досягла 21,1 градусів тепла, а найхолоднішим - 25 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 5,9 градусів тепла

У вересні на проспекті Науки, 37 випало 63 мм опадів, або 109 % кліматичної норми.

Нагадаємо, метеорологічна осінь прийшла до Києва 2 вересня - на два тижні раніше строку.

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