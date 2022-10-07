В Киев пришло "бабье лето". Климатологи рассказали, как долго оно продлится

С 6 октября в Киеве установился антициклонический характер погоды, который, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться в последующие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.
Как отметили обсерватории, среднесуточная температура воздуха в четверг превысила 11,5 градуса тепла.
"Бабье лето" будет продолжаться до перехода этого показателя через 11,5 градусов в сторону снижения, сообщили климатологи.
Как сообщало РБК-Украина, длительные периоды сухой и теплой погоды осенью называются "бабьим летом". Обычно они наблюдаются в октябре-ноябре. О "бабьем лете" можно говорить, если антициклон будет стоять в течение примерно пяти дней и температура поднимется до 15-20 градусов днем.
Напомним, среднемесячная температура воздуха сентября 2022 года в Киеве составила 12,7 градуса тепла. Это ниже климатической нормы на 2,2 градуса.
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