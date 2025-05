До Києва приїхав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс

"Приємно було познайомитися з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та обговорити, як Україна може отримати вигоду від безпекових кредитів, наступні кроки ЄС щодо посилення військової підтримки України, інтеграції оборонних галузей та вивчення успішного досвіду України", - написав Кубілюс.

Єврокомісар також опублікував фото з урочистостей до Дня пам’яті та примирення у Києві. Він нагадав, що у Другій світовій війні загинули близько 10 мільйонів українців.

"День перемоги у Європі для однієї половини Європи став для іншої половини, включно з Україною, ще одним періодом гніту в імперії, яка досі розвалюється. Українці борються проти агресії цієї імперії, за свою і нашу свободу. І ми переможемо", - зазначив Кубілюс.

80 years ago, Nazism was defeated and part of Europe regained freedom.



Victory in Europe today is celebrated in #Kyiv, remembering that 10 mln Ukrainians died for this Victory.