В Киев приехал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс

"Приятно было познакомиться с министром иностранных дел Андреем Сибигой и обсудить, как Украина может получить выгоду от безопасности кредитов, следующие шаги ЕС по усилению военной поддержки Украины, интеграции оборонных отраслей и изучения успешного опыта Украины", - написал Кубилюс.

Рад встретиться с @andrii_sybiha, министром иностранных дел, и обсудить, как Украина может извлечь выгоду из #SAFE кредитов, следующие шаги ЕС по усилению военной поддержки ЕС для Украины, интеграции оборонных отраслей & изучение успешного опыта Украины. pic.twitter.com/PIUmtv98dG - Andrius Kubilius (@KubiliusA) 8 мая 2025 года

Еврокомиссар также опубликовал фото с торжеств ко Дню памяти и примирения в Киеве. Он напомнил, что во Второй мировой войне погибли около 10 миллионов украинцев.

"День победы в Европе для одной половины Европы стал для другой половины, включая Украину, еще одним периодом гнета в империи, которая до сих пор разваливается. Украинцы борются против агрессии этой империи, за свою и нашу свободу. И мы победим", - отметил Кубилюс.