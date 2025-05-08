В Киев приехал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс приехал с визитом в Киев в четверг, 8 мая.
Как передает РБК-Украина, об этом Кубилюс сообщил в соцсети Х.
"Приятно было познакомиться с министром иностранных дел Андреем Сибигой и обсудить, как Украина может получить выгоду от безопасности кредитов, следующие шаги ЕС по усилению военной поддержки Украины, интеграции оборонных отраслей и изучения успешного опыта Украины", - написал Кубилюс.
Рад встретиться с @andrii_sybiha, министром иностранных дел, и обсудить, как Украина может извлечь выгоду из #SAFE кредитов, следующие шаги ЕС по усилению военной поддержки ЕС для Украины, интеграции оборонных отраслей & изучение успешного опыта Украины. pic.twitter.com/PIUmtv98dG- Andrius Kubilius (@KubiliusA) 8 мая 2025 года
Еврокомиссар также опубликовал фото с торжеств ко Дню памяти и примирения в Киеве. Он напомнил, что во Второй мировой войне погибли около 10 миллионов украинцев.
"День победы в Европе для одной половины Европы стал для другой половины, включая Украину, еще одним периодом гнета в империи, которая до сих пор разваливается. Украинцы борются против агрессии этой империи, за свою и нашу свободу. И мы победим", - отметил Кубилюс.
80 лет назад нацизм был побежден и часть Европы вновь обрела свободу.
Победу в Европе сегодня празднуют в #Киеве, помня, что 10 млн украинцев погибли за эту Победу.
Напомним, Украина пригласила лидеров ЕС в Киев 9 мая в противовес параду российского диктатора Владимира Путина.
Глава МИД Украины Андрей Сибига добавил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет принять 9 мая лидеров так называемой "коалиции решительных", чтобы "определить гарантии безопасности" для Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.
В то же время два анонимных дипломата ЕС отдельно сообщили, что ведутся обсуждения относительно возможного визита в Украину в частности будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.
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