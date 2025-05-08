До Києва приїхав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс приїхав з візитом до Києва у четвер, 8 травня.

Як передає РБК-Україна , про це Кубілюс повідомив у соцмережі Х .

"Приємно було познайомитися з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та обговорити, як Україна може отримати вигоду від безпекових кредитів, наступні кроки ЄС щодо посилення військової підтримки України, інтеграції оборонних галузей та вивчення успішного досвіду України", - написав Кубілюс.

Good to meet with @andrii_sybiha, Minister of Foreign Affairs, and discuss how Ukraine can benefit from #SAFE loans, EU’s next steps in strengthening EU military support for Ukraine, integrating defence industries & learning from Ukraine’s robust experience. pic.twitter.com/PIUmtv98dG — Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 8, 2025

Єврокомісар також опублікував фото з урочистостей до Дня пам’яті та примирення у Києві. Він нагадав, що у Другій світовій війні загинули близько 10 мільйонів українців.

"День перемоги у Європі для однієї половини Європи став для іншої половини, включно з Україною, ще одним періодом гніту в імперії, яка досі розвалюється. Українці борються проти агресії цієї імперії, за свою і нашу свободу. І ми переможемо", - зазначив Кубілюс.