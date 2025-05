До Києва приїхав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс

"Приємно було познайомитися з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та обговорити, як Україна може отримати вигоду від безпекових кредитів, наступні кроки ЄС щодо посилення військової підтримки України, інтеграції оборонних галузей та вивчення успішного досвіду України", - написав Кубілюс.

Good to meet with @andrii_sybiha, Minister of Foreign Affairs, and discuss how Ukraine can benefit from #SAFE loans, EU’s next steps in strengthening EU military support for Ukraine, integrating defence industries & learning from Ukraine’s robust experience. pic.twitter.com/PIUmtv98dG