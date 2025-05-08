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До Києва приїхав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс

Четвер 08 травня 2025 21:46
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До Києва приїхав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга та єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс (x.com/KubiliusA)
Автор: Тетяна Степанова

Єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс приїхав з візитом до Києва у четвер, 8 травня.

Як передає РБК-Україна, про це Кубілюс повідомив у соцмережі Х.

"Приємно було познайомитися з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та обговорити, як Україна може отримати вигоду від безпекових кредитів, наступні кроки ЄС щодо посилення військової підтримки України, інтеграції оборонних галузей та вивчення успішного досвіду України", - написав Кубілюс.

Єврокомісар також опублікував фото з урочистостей до Дня пам’яті та примирення у Києві. Він нагадав, що у Другій світовій війні загинули близько 10 мільйонів українців.

"День перемоги у Європі для однієї половини Європи став для іншої половини, включно з Україною, ще одним періодом гніту в імперії, яка досі розвалюється. Українці борються проти агресії цієї імперії, за свою і нашу свободу. І ми переможемо", - зазначив Кубілюс.

Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня

Нагадаємо, Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня на противагу параду російського диктатора Володимира Путіна.

Глава МЗС України Андрій Сибіга додав, що український президент Володимир Зеленський хоче прийняти 9 травня лідерів так званої "коаліції рішучих", аби "визначити гарантії безпеки" для України після можливої угоди про припинення вогню з Росією.

Водночас два анонімні дипломати ЄС окремо повідомили, що ведуться обговорення щодо можливого візиту до України зокрема майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

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