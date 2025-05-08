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В Киев приехал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс

Четверг 08 мая 2025 21:46
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В Киев приехал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига и еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс (x.com/KubiliusA)
Автор: Татьяна Степанова

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс приехал с визитом в Киев в четверг, 8 мая.

Как передает РБК-Украина, об этом Кубилюс сообщил в соцсети Х.

"Приятно было познакомиться с министром иностранных дел Андреем Сибигой и обсудить, как Украина может получить выгоду от безопасности кредитов, следующие шаги ЕС по усилению военной поддержки Украины, интеграции оборонных отраслей и изучения успешного опыта Украины", - написал Кубилюс.

Еврокомиссар также опубликовал фото с торжеств ко Дню памяти и примирения в Киеве. Он напомнил, что во Второй мировой войне погибли около 10 миллионов украинцев.

"День победы в Европе для одной половины Европы стал для другой половины, включая Украину, еще одним периодом гнета в империи, которая до сих пор разваливается. Украинцы борются против агрессии этой империи, за свою и нашу свободу. И мы победим", - отметил Кубилюс.

Украина пригласила лидеров ЕС в Киев 9 мая

Напомним, Украина пригласила лидеров ЕС в Киев 9 мая в противовес параду российского диктатора Владимира Путина.

Глава МИД Украины Андрей Сибига добавил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет принять 9 мая лидеров так называемой "коалиции решительных", чтобы "определить гарантии безопасности" для Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

В то же время два анонимных дипломата ЕС отдельно сообщили, что ведутся обсуждения относительно возможного визита в Украину в частности будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.

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