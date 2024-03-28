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До Києва приїхала голова Національної асамблеї Франції і виступила у Раді

Фото: Яель Брон-Піве прибула до Києва (t.me/yzheleznyak)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве прибула до Києва сьогодні, 28 березня. Вона звернулася до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політика у Twitter та нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Голова Національної асамблеї Франції прибула до столиці України потягом. На вокзалі її зустрів спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Політик опублікувала у своїх соцмережах фото зі Стефанчуком.

 

Фото: Яель Брон-Піве та Руслан Стефанчук у Києві (twitter.com/YaelBRAUNPIVET)

Яель Брон-Піве також виступила у Верховній раді України. Як зазначив нардеп Железняк, до парламенту також прибула французька делегація.

Фото: Яель Брон-Піве виступила перед Радою (t.me/yzheleznyak)

 

Допомога Франції

Зазначимо, що Франція є однією з країн-лідерів за допомогою Україні. Париж надав військову, фінансову допомогу, а також підтримав санкції ЄС проти Росії.

Взимку президент України Володимир Зеленський відвідав Францію, з президентом Еммануелем Макроном підписав угоду про гарантії безпеки.

Пізніше Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть артилерійські снаряди, самохідні артилерійські системи Caesar і додаткове посилення ППО.

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