В Киев приехала глава Национальной ассамблеи Франции и выступила в Раде

Помощь Франции

Франция является одной из стран-лидеров с помощью Украины. Париж оказал военную, финансовую помощь, а также поддержал санкции ЕС против России.

Зимой президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию, с президентом Эммануэлем Макроном подписал соглашение о гарантиях безопасности.

Позже Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.

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