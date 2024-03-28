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В Киев приехала глава Национальной ассамблеи Франции и выступила в Раде

Фото: Яэль Брон-Пиве прибыла в Киев (t.me/yzheleznyak)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве прибыла в Киев сегодня, 28 марта. Она обратилась к Верховнойю раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политика в Twitter и нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Глава Национальной ассамблеи Франции прибыла в столицу Украины на поезде. На вокзале ее встретил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Политик опубликовала в своих соцсетях фото со Стефанчуком.

 

Фото: Яэль Брон-Пиве и Руслан Стефанчук в Киеве (twitter.com/YaelBRAUNPIVET)

Яэль Брон-Пиве выступила в Верховной раде Украины. Как отметил нардеп Железняк, в парламент также прибыла французская делегация.

Фото: Яэль Брон-Пиве выступила перед Радой (t.me/yzheleznyak)

 

Помощь Франции

Франция является одной из стран-лидеров с помощью Украины. Париж оказал военную, финансовую помощь, а также поддержал санкции ЕС против России.

Зимой президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию, с президентом Эммануэлем Макроном подписал соглашение о гарантиях безопасности.

Позже Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.

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