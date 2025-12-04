UA

До Києва прибув президент Кіпру: мета поїздки (фото)

Фото: до Києва з офіційним візитом прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс (gov.cy)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у четвер, 4 грудня, з офіційним візитом до України прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий сайт Кіпру.

"Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс відвідує Україну у рамках свого офіційного візиту до країни", - йдеться у повідомленні. 

Як пише видання Kathimerini Cyprus, у Києві на залізничному вокзалі Христодулідіса зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебинський та посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський.

Фото: до Києва з офіційним візитом прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс (gov.cy)

Візит президента Кіпру відбувається на тлі підготовки країни до головування у Раді ЄС. Його супроводжують речник уряду Константінос Летімбіотіс, заступник міністра з європейських справ Марілена Рауна, директор дипломатичного офісу президента Дорос Венезіс та інші високопосадовці.

Фото: до Києва з офіційним візитом прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс (gov.cy)

Під час перебування у Києві Христодулідіс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, де підтвердить відданість Кіпру міжнародному праву та повазі до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України.

Лідери обговорять процес вступу України до ЄС, пріоритети майбутнього головування Кіпру у Раді ЄС, а також питання впровадження та ефективності міжнародних санкцій.

Заплановано покладання вінка до Стіни пам’яті полеглих захисників України у війні з Росією. Після цього відбудеться закрита зустріч та розширені переговори у президентському палаці щодо відносин між Україною та ЄС, а потім робочий обід.

Христодулідіс також зустрінеться зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, відвідає реабілітаційний центр для дітей, що повернулися після викрадення з України, та Софійський собор.

Президент Кіпру повернеться додому 5 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кіпр зацікавлений у співпраці з Україною в оборонній сфері. Зокрема, мова йде про закупівлю дронів та аналіз використання штучного інтелекту.

Також стало відомо, що Кіпр розпочне головування в Раді ЄС у першій половині 2026 року, замінивши Данію.

Цей період головування, який триватиме шість місяців, буде присвячений питанням зміцнення міжнародних партнерств для просування миру та процвітання, а не, наприклад, питанням оборони, на відміну від попереднього головування.

