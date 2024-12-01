До Києва прибув президент Європейської ради: перші деталі візиту

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прибув до Києва 1 грудня. До столиці України він приїхав не один.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"З першого дня війни ЄС виступає на боці України. З першого дня дії нашого мандата ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку українського народу", - написав він.
Кошту зазначив, що до Києва він прибув у супроводі високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і комісара з розширення Марти Кос.
Своєю чергою, Кая Каллас підтвердила візит, зазначивши, що головне послання цієї поїздки до Києва полягає в тому, що Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну.
"Ми зробимо для цього все, що буде потрібно", - констатувала вона.
Буквально 27 листопада Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії. Її очолює президент Урсула фон дер Ляйєн. Тоді повідомлялося, що нова колегія Єврокомісії розпочне роботу з 1 грудня.
Нагадаємо, у липні Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляйєн президентом Європейської комісії. Це другий термін для неї на посаді голови Єврокомісії.
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