До Києва прибув президент Європейської ради: перші деталі візиту

"З першого дня війни ЄС виступає на боці України. З першого дня дії нашого мандата ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку українського народу", - написав він.

Кошту зазначив, що до Києва він прибув у супроводі високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і комісара з розширення Марти Кос.

Своєю чергою, Кая Каллас підтвердила візит, зазначивши, що головне послання цієї поїздки до Києва полягає в тому, що Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну.

"Ми зробимо для цього все, що буде потрібно", - констатувала вона.