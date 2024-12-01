В Киев прибыл президент Европейского совета: первые детали визита

"С первого дня войны ЕС выступает на стороне Украины. С первого дня действия нашего мандата мы подтверждаем нашу неизменную поддержку украинского народа", - написал он.

Кошту отметил, что в Киев он прибыл в сопровождении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и комиссара по расширению Марты Кос.

В свою очередь, Кая Каллас подтвердила визит, отметив, что главное послание этой поездки в Киев заключается в том, что Европейский союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну.

"Мы сделаем для этого все, что потребуется", - констатировала она.