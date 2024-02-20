До Києва прибув один із кандидатів на пост генсека Ради Європи

"Колишній президент Швейцарії та кандидат на пост генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе прибув до Києва", - йдеться у повідомленні.

У посольстві уточнили, що в центрі уваги цього візиту - роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії та "у забезпеченні відповідальності та справедливості".

Берсе у Києві

Зазначимо, що Берсе не вперше приїжджає до Києва. Берсе приїжджав до Києва як президент Швейцарії у листопаді 2023 року. Тоді він зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським.

13 грудня 2023 року парламент Швейцарії обрав нового президента та змінив склад уряду на наступні чотири роки. Вони вступили на посади у січні цього року. Президентом Швейцарії замість Алена Берсе стала міністр оборони Віола Амхерд.

Стосунки Швейцарії та України

Нагадаємо, що Швейцарія дотримується політики нейтралітету з 1815 року. При цьому вона висловила підтримку Україні та допомагає гуманітарно. У травні 2023 року повідомлялося, що Швейцарія не може дозволити реекспорт озброєнь в Україну, оскільки в країні ухвалено закон, який забороняє таку допомогу.

Президент України Володимир Зеленський звертався до Швейцарії із проханням дозволити реекспорт. У червні 2023 року Рада кантонів - верхня палата парламенту Швейцарії – схвалила реекспорт зброї в Україну. Буквально у листопаді 2023 року стало відомо, що Франція веде переговори зі Швейцарією щодо реекспорту зброї для України. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.