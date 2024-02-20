RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киев прибыл один из кандидатов на пост генсека Совета Европы

Фото: Ален Берсе в Киеве 20 февраля (twitter.com/SwissUA)
Автор: Наталия Гурковская

Кандидат на должность генерального секретаря Совета Европы Ален Берсе прибыл в Киев. Он также является бывшим президентом Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Швейцарии в Украину.

"Бывший президент Швейцарии и кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Ален Берсе прибыл в Киев", - говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что в центре внимания этого визита - роль Совета Европы в поддержке Украины против российской агрессии и "в обеспечении ответственности и справедливости".

Берсе в Киеве

Отметим, что Берсе не впервые приезжает в Киев. Берсе приезжал в Киев в качестве президента Швейцарии в ноябре 2023 года. Тогда он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

13 декабря 2023 года парламент Швейцарии избрал нового президента и изменил состав правительства на следующие четыре года. Они вступили в должности в января этого года. Президентом Швейцарии вместо Алена Берсе стала министр обороны Виола Амхерд.

Отношения Швейцарии и Украины

Напомним, что Швейцария придерживается политики нейтралитета с 1815 года. При этом она выразила поддержку Украине и помогает гуманитарно. В мае 2023 года сообщалось, что Швейцария не может разрешить реэкспорт вооружений в Украину, поскольку в стране принят закон, который запрещает такую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский обращался к Швейцарии с просьбой разрешить реэкспорт. В июне 2023 года Совет кантонов - верхняя палата парламента Швейцарии - одобрил реэкспорт оружия в Украину. Буквально в ноябре 2023 года стало известно, что Франция ведет переговоры со Швейцарией по реэкспорту оружия для Украины. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСовет Европы