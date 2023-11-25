До Києва прибув президент Швейцарії

Президент Швейцарії Ален Берсе приїхав до Києва 25 листопада. Він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Берсе у Twitter (Х).

Лідер Швейцарії наголосив, що у Києві візьме участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки. Також запланована зустріч з Володимиром Зеленським.

"Основна увага зосереджена на впливі загарбницької війни Росії на світову продовольчу безпеку та довгострокову підтримку України з боку Швейцарії", - наголосив Берсе.

Президент Швейцарії також опублікував фото з залізничного вокзалу у Києві.

Фото: президент Швейцарії Ален Берсе прибув до Києва (twitter.com/alain_berset)

Позиція Швейцарії щодо війни

Швейцарія з 1815 року дотримується політики нейтралітету. Берн не постачає свою зброю для ведення війни, не надає іншої військової допомоги, а також не дозволяє реекспорт своєї зброї в треті країни. Це стосується і війни в Україні.

Швейцарія з лютого 2022 року надала Україні лише фінансову та гуманітарну допомогу. У травні 2023 Берн зробив крок до постачання Україні озброєння. Проте поправки до закону про військове спорядження заблокували у нижній палаті парламенту.