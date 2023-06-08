Історичне рішення ухвалено? Як нейтральна Швейцарія пішла на реекспорт зброї для України

Рада кантонів - верхня палата парламенту Швейцарії - схвалила реекспорт зброї до України. Але це ще не означає, що союзники отримали "зелене світло" на поставки.

Про те, як Швейцарія йде до історичного рішення і яку зброю можуть отримати наші Сили оборони, - у матеріалі РБК-Україна.

Ще один крок

Дебати щодо реекспорту швейцарської зброї до України тривають близько року. Союзники готові поставити деякі зразки, але щоразу натрапляли на відмову.

Минулого тижня Національна рада (нижня палата) заблокувала так званий закон "Lex Ukraine", який би дозволив поставки для України. До цього єдину норму про реекспорт було затверджено у березні 2023-го. Але стосовно України вона виявилася фарсом.

Комісія з безпеки Нацради хотіла дозволити передачу зброї воюючим країнам за умови, що Рада безпеки ООН визнає військове вторгнення таким, що суперечить міжнародному праву. Або якщо таке рішення ухвалить Генасамблея ООН більшістю у дві третини голосів. Зважаючи на те, що Нацрада відхилила другий пункт, а Росія є постійним членом Ради безпеки ООН, дебати дійшли до абсурду.

У середу Рада кантонів обговорювала правки до закону про військові матеріали. Операторам швейцарської зброї заборонено її перепродувати. Тепер пропонується дозволити реекспорт до країн, які "поділяють швейцарські цінності". Поки що це стосується зброї, яка була придбана понад 5 років тому.

Крім того, є й перелік країн із дозволом на реекспорт. У ньому лише 24 позиції, але серед них ключові партнери України - США, Німеччина, Нідерланди, Данія, Швеція та інші.

"Подумайте про меседж, який ми пошлемо відмовою: Швейцарія протистоїть своїм же зусиллям щодо забезпечення безпеки та стабільності в Європі", - заявив представник Вільної демократичної партії Тьєррі Буркард, представляючи поправки.

Фото: швейцарський політик Тьєррі Буркарт вважає, що заборона на реекспорт в Україну посилає Європі "неправильний меседж" (fdp.ch)

У результаті Рада кантонів схвалила дозвіл з невеликою перевагою - 22 голоси проти 17, ще 4 депутати утрималися. Але поки рано розраховувати на те, що Україна отримає зброю. Після вердикту верхньої палати його має підтвердити Національна рада.

"Я дякую верхній палаті парламенту за важливий крок щодо розблокування реекспорту зброї швейцарського виробництва. Ми з нетерпінням чекаємо на наступні кроки. Я вдячний Швейцарії за її солідарність з Україною при збереженні її нейтралітету", - відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Яку швейцарську зброю могла б отримати Україна?

Україна зацікавлена у швейцарських озброєннях. Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих упевнений: вони можуть суттєво підвищити боєздатність Збройних сил України.

"З іншого боку, поки ці озброєння не можуть бути поставлені. Тобто вони є у наших партнерів, і вони хочуть їх надати, але все впирається у швейцарські закони. Хоча, звісно, є багато систем, які дуже нам знадобилися б", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Боєприпаси для "Гепардів"

Насамперед йдеться про 35-мм боєприпаси для самохідних зеніток Gepard. Минулого року постачання самих "Гепардів" затримувалося через їхній брак. Зенітні гармати здатні працювати зі скорострільністю понад 500 пострілів за хвилину, і в першій партії Німеччини могла надати лише близько 60 000 боєприпасів.

Фото: німецьким Gepard в Україні стали б у нагоді швейцарські боєприпаси (GettyImages)

При цьому запаси були, але швейцарського виробництва. Офіційний Берлін кілька разів запитував дозвіл на реекспорт, але Швейцарія відповідала відмовою.

На сьогодні у Німеччині налагодили виробництво у необхідних кількостях. Оборонний гігант Rheinmetall у лютому отримав замовлення на 300 000 боєприпасів. Хоча швейцарське "добро" на поставки було б далеко не зайвим, вважає експерт Валерій Рябих.

"У наших партнерів стільки запасів, що вони могли б посилити можливості нашої протиповітряної оборони на тактичному рівні. Системи Gepard ефективні проти тих самих "Шахедів" або крилатих ракет, якими окупанти тероризують мирних українців", - зазначив він.

Зенітні системи

На позицію Швейцарії скаржилася міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. За її словами, Мадрид звертався з проханнями дозволити реекспорт, але теж щоразу отримував відмову.

Вона не уточнила вид зброї, але в лютому 2023 року Швейцарія заблокувала поставки двох 35-мм гармат. За даними CNN, це були буксировані зенітні артилерійські установки Oerlikon GDF-007.

Фото: Іспанія хотіла передати Україні зенітки Oerlikon GDF-007 (wikimedia.org Outisnn)

Базова GDF здатна працювати в умовах хорошої видимості, але більшість операторів застосовують її із системою керування вогнем Skyguard. Разом вони можуть використовуватися для захисту стаціонарних об'єктів від повітряних атак: літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, керованих бомб тощо.

Також Іспанія просила дозвіл на реекспорт ракет Aspide, які є частиною швейцарської системи Skyguard. У листопаді 2022 року іспанські ЗРК Aspide надійшли до України.

Бойові машини "Піранья"

Ще навесні минулого року Данія оголосила про плани передати Україні 25 колісних бронетранспортерів Piranha III. Однак Швейцарія відхилила запит на реекспорт.

Сімейство багатоцільових бронемашин Piranha розроблено швейцарською фірмою Mowag. Вони виробляються в різних модифікаціях та мають варіанти БТР, бойової машини піхоти, бойової розвідувальної машини тощо.

Фото: Швейцарія не дозволяє Данії передати бойові машини Piranha III для України (Getty Images)

Бронемашини Piranha експлуатують понад 20 держав. З ключових союзників України, окрім Данії, вони стоять на озброєнні Австралії, Іспанії, Канади та США.

Танки Panzer 87

Швейцарські танки Panzer 87 теж могли б збільшити бойові можливості Збройних сил України, вважає експерт Валерій Рябих.

"Це Leopard 2А4, яких у Швейцарії досить багато. Наскільки я розумію, зараз вона, виходячи з підходів до забезпечення власної оборони, готова продати кілька одиниць. Вони були б доречні", - зазначив він у розмові з виданням.

Швейцарський Leopard 2 відрізняється від німецької наступними особливостями:

американська радіостанція AN/VRC-12

кулемети MG 51

складні тримачі маскувальної сітки на правому задньому борту башти

передні габаритні вогні, модифіковані за швейцарськими стандартами

Загалом було випущено 380 Panzer 87 - 35 у Німеччині та 345 у Швейцарії.

У травні швейцарський парламент підтримав продаж 25 одиниць Німеччини. У країні зберігається 96 списаних танків, але поки всю техніку продати не готові, і армія хоче залишити 71 танк на свої потреби.

А ще на початку червня місцевий концерн Ruag подав заявку на експорт 96 Leopard 1. У купівлі зацікавлений німецький Rheinmetall, після перевірки та ремонту вони могли б бути передані Україні.

Чи наважиться Швейцарія на прямі поставки Україні?

Нейтралітет є одним із головних принципів зовнішньої політики Швейцарії. Згідно з ним, країна не може брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами.

Швейцарія не брала участі у війнах із 1815 року. І, крім цього, дотримується збройового нейтралітету. Спеціального закону про нейтралітет немає, але є закон про військово-технічне співробітництво на міжнародному рівні. Наразі він забороняє будь-які поставки швейцарської зброї до воюючих країн.

Зазначимо, що зброний нейтралітет Швейцарії раніше кілька разів був поставлений під сумнів. Зокрема, у 1980-х роках, коли під час ірано-іракської війни Oerlikon поставив Тегерану запасні частини та системи Skyguard. До цього в 1968 концерн передавав озброєння в зону громадянської війни на південному сході Нігерії.

В найближчому майбутньому Швейцарія навряд чи відмовиться від нейтралітету через Україну.

"У неї свої традиції та підходи до цього питання. Як і в будь-якій демократії, суспільство там розділене. Це ми бачили за попереднім законопроектом ("Lex Ukraine", - ред), який не пройшов при 74 голосах "за" та 98 "проти". Але теоретично можливо все", - вважає експерт Валерій Рябих.

На його думку, поступово швейцарці можуть прийти до того, що в умовах, коли російські окупанти не гидують воєнними злочинами в Україні, зокрема підірвавши Каховську ГЕС, не можна стояти осторонь свого нейтралітету.

У такому разі Україні стали б у нагоді й інші зразки, які стоять на озброєнні самої Швейцарії. Це і відносно нові бойові машини піхоти CV9030, і старі M113, які вона могла б передати в рамках планової заміни, і самохідна артилерія, наприклад, М109.

"У них є різні системи озброєнь, які в рамках оновлення арсеналу могли б бути не просто списані, а саме передані Україні, щоби використовувати їх за призначенням", - додав експерт.