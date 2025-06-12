До Києва прибув голова Міноборони Німеччини Пісторіус

Підтримка України з боку Німеччини

Під час повномасштабної війни Росії проти України Німеччина стала одним із ключових партнерів Києва, надаючи масштабну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Берлін передав Україні сучасне озброєння, зокрема системи ППО IRIS-T, зенітно-ракетні комплекси Patriot, танки Leopard 2, бронетехніку, боєприпаси та інше військове спорядження.

Також Німеччина підтримує Україну в економічній та гуманітарній сферах. Окрім цього, активно виступає за її членство в ЄС.

Під час останнього засідання "Рамштайн" Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро (5,76 млрд доларів), який включає:

фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні;

передачу систем ППО, зброї та боєприпасів.

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