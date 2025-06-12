В Киев прибыл глава Минобороны Германии Писториус

Поддержка Украины со стороны Германии

Во время полномасштабной войны России против Украины Германия стала одним из ключевых партнеров Киева, предоставляя масштабную военную, финансовую и гуманитарную помощь. Берлин передал Украине современное вооружение, в частности системы ПВО IRIS-T, зенитно-ракетные комплексы Patriot, танки Leopard 2, бронетехнику, боеприпасы и другое военное снаряжение.

Также Германия поддерживает Украину в экономической и гуманитарной сферах. Кроме этого, активно выступает за ее членство в ЕС.

Во время последнего заседания "Рамштайн" Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро (5,76 млрд долларов), который включает:

финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине;

передачу систем ПВО, оружия и боеприпасов.

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