До Києва прибув голова Міноборони Німеччини Пісторіус

Голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва. Планує обговорити ситуацію в Україні, а також подальшу підтримку країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Ми зробимо все, щоб підтримати Україну так, щоб вона могла захистити себе і опинилася в такій позиції, де Росія буде готова до серйозних переговорів", - заявив Пісторіус перед поїздкою.

Як пишуть ЗМІ, під час поїздки Пісторіус зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Підтримка України з боку Німеччини

Під час повномасштабної війни Росії проти України Німеччина стала одним із ключових партнерів Києва, надаючи масштабну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Берлін передав Україні сучасне озброєння, зокрема системи ППО IRIS-T, зенітно-ракетні комплекси Patriot, танки Leopard 2, бронетехніку, боєприпаси та інше військове спорядження.

Також Німеччина підтримує Україну в економічній та гуманітарній сферах. Окрім цього, активно виступає за її членство в ЄС.

Під час останнього засідання "Рамштайн" Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро (5,76 млрд доларів), який включає:

фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні;

передачу систем ППО, зброї та боєприпасів.

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