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В Киев прибыл глава Минобороны Германии Писториус

Четверг 12 июня 2025 09:02
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В Киев прибыл глава Минобороны Германии Писториус Фото: Борис Писториус, глава Министерства обороны Германии (Getty Imnages)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев. Планирует обсудить ситуацию в Украине, а также дальнейшую поддержку страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как пишут СМИ, во время поездки Писториус встретится с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы сделаем все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защитить себя и оказалась в такой позиции, где Россия будет готова к серьезным переговорам", - заявил Писториус перед поездкой.

    Поддержка Украины со стороны Германии

    Во время полномасштабной войны России против Украины Германия стала одним из ключевых партнеров Киева, предоставляя масштабную военную, финансовую и гуманитарную помощь. Берлин передал Украине современное вооружение, в частности системы ПВО IRIS-T, зенитно-ракетные комплексы Patriot, танки Leopard 2, бронетехнику, боеприпасы и другое военное снаряжение.

    Также Германия поддерживает Украину в экономической и гуманитарной сферах. Кроме этого, активно выступает за ее членство в ЕС.

    Во время последнего заседания "Рамштайн" Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро (5,76 млрд долларов), который включает:

    • финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине;
    • передачу систем ПВО, оружия и боеприпасов.

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