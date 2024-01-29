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До Києва прибули американські інспектори для перевірки наданої Україні допомоги

Фото: до Києва прибули американські інспектори для перевірки наданої Україні допомоги (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

До Києва прибули генеральні інспектори з Міноборони, Держдепартаменту та агентства з міжнародного розвитку США у понеділок, 29 січня. Вони перевірятимуть надану Україні американську допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада знову вітати в Києві трьох Генеральних інспекторів з Міністерства оборони, Державного департаменту та USAID", - написала Брінк.

Посол зазначила, що їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США.

Питання щодо фінансової допомоги США для України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету допомоги. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Як повідомляє The Guardian, тим часом Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.

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