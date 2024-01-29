В Киев прибыли американские инспекторы для проверки предоставленной Украине помощи

"Совет снова приветствовать в Киеве трех Генеральных инспекторов из Министерства обороны, Государственного департамента и USAID", - написала Бринк.

Посол отметила, что их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности с помощью Украины со стороны США.

Вопрос о финансовой помощи США для Украины

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету помощи. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Как сообщает The Guardian, между тем Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Текст документа планируется обнародовать в ближайшие дни.