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До Києва прибула нова голова МЗС Австрії

П'ятниця 14 березня 2025 10:19
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До Києва прибула нова голова МЗС Австрії Фото: Беате Майнль-Райзінгер, голова Міністерства закордонних справ Австрії (facebook.com/BeateMeinl)
Автор: Сергій Пишкін

До Києва прибула нова голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла України в Австрії Василя Химинеця.

"Ласкаво просимо до Києва, почесний федеральний міністр Беате Майнль-Райзінгер", - написав посол.

Варто додати, що 3 березня у Австрії новий уряд канцлера Крістіана Штокера склав присягу.

Підтримка України з боку Австрії

Австрія, попри свій нейтральний статус, підтримала Україну в політичному, гуманітарному та економічному плані після початку повномасштабного російського вторгнення. Вона приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, надала фінансову допомогу Україні та прийняла тисячі українських біженців.

Водночас Відень не постачає летальну зброю, посилаючись на свою політику нейтралітету, але передає захисне спорядження та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що у травні 2024-го, Австрія вирішила створити спеціальний фонд на 500 млн євро з метою підтримки експорту й інвестицій в Україну.

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