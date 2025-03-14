В Киев прибыла новая глава МИД Австрии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Украины в Австрии Василия Химинец.

"Добро пожаловать в Киев, почетный федеральный министр Беате Майнль-Райзингер", - написал посол.

Herzlich willkommen in Kyjiw, sehr geehrte Frau Bundesministerin @BMeinl

pic.twitter.com/ZA9wNFQPZk - Василий Химинец (@VKhymynets) 14 марта 2025 года

Стоит добавить, что 3 марта в Австрии новое правительство канцлера Кристиана Штокера приняло присягу.

Поддержка Украины со стороны Австрии

Австрия, несмотря на свой нейтральный статус, поддержала Украину в политическом, гуманитарном и экономическом плане после начала полномасштабного российского вторжения. Она присоединилась к санкциям ЕС против России, предоставила финансовую помощь Украине и приняла тысячи украинских беженцев.

В то же время Вена не поставляет летальное оружие, ссылаясь на свою политику нейтралитета, но передает защитное снаряжение и гуманитарную помощь.

Напомним, что в мае 2024-го, Австрия решила создать специальный фонд на 500 млн евро с целью поддержки экспорта и инвестиций в Украину.