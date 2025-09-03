До Києва прибула місія МВФ

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Вона працюватиме в Україні протягом наступного тижня.
Про це заявив заступник виконавчого директора від України Владислав Рашкован, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.
"Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано", - написав він зранку 3 вересня.
За його словами, місія працюватиме в Україні протягом наступних 7-8 днів.
Як заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, команда фахівців МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті візиту персоналу.
"Обговоюватимуться бюджетні плани 2026 року, середньостроковий податково-бюджетний прогноз, кредитно-грошова та валютна політики, так само як і фінансовий сектор та інші структурні реформи", - йдеться в заяві.
Місія МВФ не ухвалюватиме висновку щодо виділення нового траншу кредиту Україні. Наприкінці червня за підсумками восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF з МВФ було ухвалено рішення об'єднати дев'ятий і десятий перегляди. Спочатку вони мали відбутися наприкінці серпня і на початку грудня 2025 року, але тепер буде проведено єдиний дев'ятий перегляд, запланований на четвертий квартал цього року.
Не виключено, що МВФ ухвалить рішення про нову програму для України у зв'язку із затягуванням війни. Це може стати одним із питань, яке чиновники фонду обговорюватимуть із владою України під час місії.
Також традиційно МВФ оцінює реалістичність параметрів держбюджету, який уряд має подати до Верховної Ради до 15 вересня.
Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Україна може отримати нову програму з МВФ валютним фондом, яка матиме довший горизонт і стане логічним продовженням чинної.
Чинна програма МВФ з Україною на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду і близько 150 млрд доларів від партнерів.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україні потрібна нова програма.
У серпні голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що "формат чинної програми вже не до кінця відповідає потребам сьогоднішнього дня".
Міністр фінансів Сергій Марченко 18 серпня заявив, що зараз немає визначеності щодо нової програми з МВФ. За його словами, є висока ймовірність, що Україна продовжить працювати за чинною програмою. Але висока ймовірність і затвердження нової програми з фондом. Ключовими факторами для цього є переговори і тривалість війни.