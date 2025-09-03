До Києва прибула місія МВФ

"Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано", - написав він зранку 3 вересня.

За його словами, місія працюватиме в Україні протягом наступних 7-8 днів.

Як заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, команда фахівців МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті візиту персоналу.

"Обговоюватимуться бюджетні плани 2026 року, середньостроковий податково-бюджетний прогноз, кредитно-грошова та валютна політики, так само як і фінансовий сектор та інші структурні реформи", - йдеться в заяві.