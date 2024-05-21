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До Києва прибула голова МЗС Німеччини Бербок

Фото: Анналена Бербок, голова Міністерства закордонних справ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 21 травня, до Києва з неанонсованим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Анналена Бербок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Німеччини.

Як відзначає відомство, метою візиту Бербок є спроба запевнити України у тому, що попри погіршення ситуації на полі бою, Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на її боці, а також не припинятимуть надавати їй допомогу. 

"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі", - заявила міністр. 

Допомога Німеччини Україну 

Німеччина є одним з головних союзників України, який допомагає країні у її протистоянні російській агресії. Від початку повномасштабно війни Берлін надавав Києву не лише військову, але й фінансову, а також гуманітарну допомогу. В кінці березня Німеччина передала новий пакет підтримки, який включав: 

  • боєприпаси для Leopard 2 A6 ;
  • 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
  • 14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами й не тільки. 

Водночас в країні вже довгий період тривають дискусії довкола  далекобійних ракет Taurus, які канцлер Олаф Шольц відмовляється надати Україні

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