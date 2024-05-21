До Києва прибула голова МЗС Німеччини Бербок

Сьогодні, 21 травня, до Києва з неанонсованим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Анналена Бербок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Німеччини.
Як відзначає відомство, метою візиту Бербок є спроба запевнити України у тому, що попри погіршення ситуації на полі бою, Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на її боці, а також не припинятимуть надавати їй допомогу.
"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі", - заявила міністр.
Німеччина є одним з головних союзників України, який допомагає країні у її протистоянні російській агресії. Від початку повномасштабно війни Берлін надавав Києву не лише військову, але й фінансову, а також гуманітарну допомогу. В кінці березня Німеччина передала новий пакет підтримки, який включав:
Водночас в країні вже довгий період тривають дискусії довкола далекобійних ракет Taurus, які канцлер Олаф Шольц відмовляється надати Україні.
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