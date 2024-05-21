RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киев прибыла глава МИД Германии Бербок

Фото: Анналена Бербок, глава Министерства иностранных дел (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 21 мая, в Киев с неанонсированным визитом прибыла глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Как отмечает ведомство, целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне, а также не прекращать оказывать ей помощь. 

"Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия непоколебимо стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе", - заявила министр.

Помощь Германии Украине 

Германия является одним из главных союзников Украины, который помогает стране в ее противостоянии российской агрессии. С начала полномасштабной войны Берлин предоставлял Киеву не только военную, но и финансовую, а также гуманитарную помощь. В конце марта Германия передала новый пакет поддержки, который включал: 

  • боеприпасы для Leopard 2 A6;
  • 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
  • 14 разведывательных дронов Vector с запасными частями и не только. 

В то же время в стране уже долгий период продолжаются дискуссии вокруг дальнобойных ракет Taurus, которые канцлер Олаф Шольц отказывается предоставить Украине

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев