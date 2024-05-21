В Киев прибыла глава МИД Германии Бербок

Как отмечает ведомство, целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне, а также не прекращать оказывать ей помощь.

"Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия непоколебимо стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе", - заявила министр.

Помощь Германии Украине

Германия является одним из главных союзников Украины, который помогает стране в ее противостоянии российской агрессии. С начала полномасштабной войны Берлин предоставлял Киеву не только военную, но и финансовую, а также гуманитарную помощь. В конце марта Германия передала новый пакет поддержки, который включал:

боеприпасы для Leopard 2 A6;

18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;

14 разведывательных дронов Vector с запасными частями и не только.

В то же время в стране уже долгий период продолжаются дискуссии вокруг дальнобойных ракет Taurus, которые канцлер Олаф Шольц отказывается предоставить Украине.