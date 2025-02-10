До Києва прибула голова Європейського інвестиційного банку

ЄІБ

Кальвіньо очолила Європейський інвестиційний банк у грудні 2023-го. Вона відповідає, зокрема, за допомогу Україні.

ЄІБ виділить Україні кошти на два проєкти оновлення. Фінансування відбувається у рамках співпраці з Києвом, принципи якої закладені у Меморандумі про взаєморозуміння, який було підписано ще 21 червня 2023-го.

Меморандумом передбачено виділення близько 840 млн євро кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.

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