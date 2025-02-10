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До Києва прибула голова Європейського інвестиційного банку

Фото: Надія Кальвіньо, голова Європейського інвестиційного банку (x.com/NadiaCalvino)
Автор: Сергій Пишкін

До Києва, сьогодні, 10 лютого, прибули посол Європейського союзу (ЄС) в Україні Катаріна Матернова й голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла Європейського союзу в Україні Катаріну Матернову.

"Чудово приїхати до Києва з Надією Кальвіньо, яку тепло зустрів Олександр Перцовський (голова "Укрзалізниці", - ред.). Ще одна чудова подорож з "Укрзалізницею" - ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ", - написала посол. 

 

Фото: до Києва прибула голова Європейського інвестиційного банку (x.com/kmathernova)

ЄІБ

Кальвіньо очолила Європейський інвестиційний банк у грудні 2023-го. Вона відповідає, зокрема, за допомогу Україні.

ЄІБ виділить Україні кошти на два проєкти оновлення. Фінансування відбувається у рамках співпраці з Києвом, принципи якої закладені у Меморандумі про взаєморозуміння, який було підписано ще 21 червня 2023-го.

Меморандумом передбачено виділення близько 840 млн євро кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.

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