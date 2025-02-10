В Киев прибыла глава Европейского инвестиционного банка

ЕИБ

Кальвиньо возглавила Европейский инвестиционный банк в декабре 2023-го. Она отвечает, в частности, за помощь Украине.

ЕИБ выделит Украине средства на два проекта обновления. Финансирование происходит в рамках сотрудничества с Киевом, принципы которого заложены в Меморандуме о взаимопонимании, который был подписан еще 21 июня 2023-го.

Меморандумом предусмотрено выделение около 840 млн евро кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

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