ЄІБ виділить 840 млн євро на відновлення України: на що підуть кредити

Європейський інвестиційний банк виділить 840 млн євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.

Меморандум про взаєморозуміння підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент ЄІБ Вернер Хойєр під час конференції з відновлення України в Лондоні.

Передбачені меморандумом 840 млн євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проектів відновлення:

муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);

громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

інфраструктури водопостачання та водовідведення;

транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Окрім цього, меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо:

використання спеціального трастового фонду від ЄІБ EU for Ukraine Fund;

кредитування проектів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).

Також міністерство відновлення та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 млрд євро екстреної допомоги.

Конференція в Лондоні

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні у Лондоні відбувається конференція, присвячена відновленню України. У ній беруть участь понад тисяча представників із 61 країни, включаючи чиновників, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів та підприємців.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на конференції з відновлення України в Лондоні заявив, що США виділять додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак повідомив про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 млрд доларів протягом наступних трьох років.

Крім того, Сунак оголосив про систему страхування військових ризиків з метою прискорення відновлення України.