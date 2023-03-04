До Києва прибула глава Європарламенту

Президент Європейського парламенту Роберта Мацола ввечері 3 березня прибула до Києва, де зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter політикині.
"Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі", - зазначила глава Європарламенту.
Мацола вказала, що майбутнє України - це членство в ЄС. Політикиня також провела зустріч зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком і пообіцяла посилення співпраці.
Своєю чергою Стефанчук підкреслив, що Європарламент, безсумнівно, перебуває на передовій підтримки України.
Нардеп додав, що під час зустрічі:
"Закцентував, що маємо формулу миру, запропоновану президентом України Зеленським. І саме до підтримки цієї ініціативи закликаємо світ", - підсумував Стефанчук.
Фото: Президент Європейського парламенту прибула до Києва (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Нагадаємо, 3 березня здійснив неоголошений візит до Львова генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Гарланд.
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