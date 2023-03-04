В Киев прибыла глава Европарламента

"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - отметила глава Европарламента.

Мацола указала, что будущее Украины - это членство в ЕС. Политик также провела встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и пообещала усиление сотрудничества.

В свою очередь Стефанчук подчеркнул, что Европарламент, несомненно, находится на передовой поддержке Украины.

Нардеп добавил, что во время встречи:

Обсудил санкции против РФ. Следует остановить все возможности обхода ограничений;

Поблагодарил Евросоюз за финансовую поддержку, за макрофинансовую помощь;

Поднял тему предложений Китая по так называемому "мирному договору".

"Сакцентировал, что есть формула мира, предложенная президентом Украины Зеленским. И именно к поддержке этой инициативы призываем мир", - подытожил Стефанчук.

Фото: Президент Европейского парламента прибыла в Києв (t.me/verkhovnaradaukrainy)