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До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США

Фото: до Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 22 квітня, до Києва з візитом прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки (США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посольства США в Україні.

Серед конгресменів, які прибули з візитом до Києва: 

  • Том Кін;
  • Білл Кітінг;
  • Мадлен Дін;
  • Натаніель Моран.

"Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною", - пише посольство. 

Допомога США Україні 

20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт, який передбачає допомогу Україні у розмірі 60,84 млрд доларів. Детальніше про те, як будуть витрачені кошти - за посиланням

Наразі законопроєкт очікує на розгляд з боку Сенату. Вже після підпису голови Білого дому Джо Байдена, як пишуть західні ЗМІ, першу партію допомоги Україні буде надіслано протягом кількох днів.  

За словами генерального секретаря Єнса Столтенберга, зволікання США мало наслідки для України

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