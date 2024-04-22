В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США

Среди конгрессменов, прибывших с визитом в Киев:

Том Кин;

Билл Китинг;

Мадлен Дин;

Натаниэль Моран.

"Ваш визит является еще одним напоминанием о том, что наша поддержка Украины непоколебима", - пишет посольство.

US Embassy Kyiv pleased to welcome a bipartisan congressional delegation today — @CongressmanKean , @USRepKeating , @RepDean , and @RepNateMoran . Ваше мнение является еще одним переводчиком, что наше поколение в Украине является беззаветным. pic.twitter.com/yTgYEe006Y — US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) Апр 22, 2024

Помощь США Украине

20 апреля Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает помощь Украине в размере 60,84 млрд долларов. Подробнее о том, как будут потрачены средства - по ссылке.

Сейчас законопроект ожидает рассмотрения со стороны Сената. Уже после подписи главы Белого дома Джо Байдена, как пишут западные СМИ, первая партия помощи Украине будет отправлена в течение нескольких дней.

По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, промедление США имело последствия для Украины.