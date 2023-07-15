До Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг з Сумської області

Відсьогодні з Сум до Києва щодня курсуватиме безкоштовний евакуаційний потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Зазначається, що потяг курсуватиме щодня - з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.

"На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх бажаючих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району", - додає пресслужба.

Евакуація з Сумської області

Сумська область межує з Росією на півночі та сході. Після масштабного вторгнення в Україну прикордоння Сумської області постійно обстрілюється.

Через збільшення інтенсивності обстрілів прикордоння регіону, в області заявили про проведення евакуації із 5-кілометрової прикордонної зони з Росією.