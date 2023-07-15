В Киев начал курсировать бесплатный эвакуационный поезд из Сумской области

С сегодняшнего дня из Сум в Киев будет ежедневно курсировать бесплатный эвакуационный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно - из Сум будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.

"На вокзале Укрпочта выплачивает каждому гражданину по прибытию 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех остальных лиц. Всех желающих Киевская ОГА будет размещать в модульном городке Вышгородского района", - добавляет пресс-служба.

Эвакуация из Сумской области

Сумская область граничит с Россией на севере и востоке. После масштабного вторжения в Украину приграничье Сумской области постоянно обстреливается.

Из-за увеличения интенсивности обстрелов приграничья региона, в области заявили о проведении эвакуации из 5-километровой приграничной зоны в Россию.