UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До Києва з несподіваним візитом їде Орбан, - The Guardian

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У вівторок, 2 липня, до Києва з несподіваним візитом приїде прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, яке отримало цю інформацію від трьох джерел.

Два джерела видання в Будапешті повідомили, що Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит, але інше джерело в Києві підтвердило ці плани. "Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину", — сказало джерело британського видання.

Один зі співрозмовників у Будапешті повідомив, що плани поїздки склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини України.

"Передумовою зустрічі стало вирішення питання громадянства. За останні тижні домовленості було досягнуто. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", – сказало джерело в Будапешті.

Нагадаємо, з 1 липня і до кінця поточного року Угорщина головує в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

Орбан розкритикував переговори про вступ України до ЄС, які розпочалися 25 червня в Люксембурзі. Однак Будапешт не блокуватиме процес, як це робив раніше, зокрема, через питання угорської національної меншини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор ОрбанВолодимир Зеленський