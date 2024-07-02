В Киев с неожиданным визитом едет Орбан, - The Guardian

Во вторник, 2 июля, в Киев с неожиданным визитом приедет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , которая получила эту информацию от трех источников.

Два источника в Будапеште сообщили, что Орбан встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит, но другой источник в Киеве подтвердил эти планы. "Орбан будет здесь завтра, если не будет изменений в последнюю минуту", - сказал источник британского издания.

Один из собеседников в Будапеште сообщил, что планы поездки сложились после длительных переговоров по правам венгерского меньшинства Украины.

"Предпосылкой встречи стало решение вопроса гражданства. За последние недели договоренности были достигнуты. Они смогут объявить об этом как об успехе", - сказал источник в Будапеште.