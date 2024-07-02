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В Киев с неожиданным визитом едет Орбан, - The Guardian

Вторник 02 июля 2024 01:56
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В Киев с неожиданным визитом едет Орбан, - The Guardian Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Во вторник, 2 июля, в Киев с неожиданным визитом приедет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , которая получила эту информацию от трех источников.

Два источника в Будапеште сообщили, что Орбан встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит, но другой источник в Киеве подтвердил эти планы. "Орбан будет здесь завтра, если не будет изменений в последнюю минуту", - сказал источник британского издания.

Один из собеседников в Будапеште сообщил, что планы поездки сложились после длительных переговоров по правам венгерского меньшинства Украины.

"Предпосылкой встречи стало решение вопроса гражданства. За последние недели договоренности были достигнуты. Они смогут объявить об этом как об успехе", - сказал источник в Будапеште.

Напомним, с 1 июля и до конца текущего года Венгрия председательствует в Европейском Союзе и будет заниматься организацией работы Совета ЕС.

Орбан раскритиковал начавшиеся 25 июня в Люксембурге переговоры о вступлении Украины в ЕС. Однако Будапешт не будет блокировать процесс, как это делал ранее, в частности, из-за вопроса венгерского национального меньшинства.

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